Bu doğrultuda, kullanıcılar platform üzerinden Sağlık Bakanlığının resmî internet sitesine yönlendiren açılır bir iletiyle karşılaşacak. “Koronavirüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol” başlıklı ileti kullanıcıları doğru bilgiye ulaştıracak.