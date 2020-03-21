Bu doğrultuda, kullanıcılar platform üzerinden Sağlık Bakanlığının resmî internet sitesine yönlendiren açılır bir iletiyle karşılaşacak. “Koronavirüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol” başlıklı ileti kullanıcıları doğru bilgiye ulaştıracak.
Facebook ile Sağlık Bakanlığı iş birliği yapacak
21.03.2020 - 06:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 06:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Facebook, koronavirüs ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapacak.
Etiketler : sağlık bakanlığı,facebook,koronavirüs,yalan haber,
689745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/689745.aspx
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