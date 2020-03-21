Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de konut satışı artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce’de 2020 yılı ilk iki ayda konut satısı geçen yılın ilk iki ayına göre arttı. Düzce’de 2019 yılında Ocak ve Şubat aylarında 952 konut satılırken bu yıl ise bin 9 konut satıldı.