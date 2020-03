Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Küçükbaş yetiştiriciliğin yıllarca kritik görevi yerine getirdiğini ifade eden Çelik “Kırmızı et sektöründe küçükbaşın ayrı ve özel bir önemi vardır. Bizim şu anda kuzulama döneminde, 15 milyon kuzu ve oğlağımız ile 50 milyon civarında küçükbaşımız mevcut. Et sektöründe sıkıntı söz konusu değil. Bu tür süreçlerde küçükbaş stoku hiçbir zaman azalmadı” diye konuştu. Besilik hayvan ve kırmızı et ithalatına gerek olmadığı konusuna da değinen Çelik, şöyle devam etti: Geçmişte olduğu gibi bugün de ‘et sıkıntısı var’ diyerek kendi menfaatleri uğruna fırsatçılık yapanlara itibar edilmemeli. Herhangi bir ithalata an itibarıyla ihtiyaç duyulmadığını ifade etmek istiyorum. Gıda ve et olarak mevcut stokların yeterli olduğunu ve insanlarımızın hiçbir şekilde paniğe kapılmalarına gerek olmadığını düşünüyorum.