Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektör olan havacılıkta uçuş sayıları dip yapınca, mevcut seferlerdeki koltuklar karaborsaya düştü. Bir şekilde uçmak zorunda yolcular, çok az sayıdaki seferlerden, 70 bin TL’ye bile bilet aldı. Avrupa’dan İstanbul’a bilet fiyatları ise 20 bin TL’yi buldu.

Online seyahat firması WeBookin, son iki haftadır koronavirüs salgını kaynaklı turizm sektöründe yaşanan iptal yoğunluğunu ve salgının turizm sektörüne etkilerini değerlendirdi. Ceo Dorukcan Keskin, geçtiğimiz iki haftada iptal patlaması ve hava yollarının çok sayıda uçuş kısıtlamasına gitmesiyle, uçuşlarda ilginç fiyatlar ve satışlar yaşandığını aktardı. Gelecek üç ayın milyonlarca liralık biletini iade ettiklerini anlatan Keskin “Şimdi de seyahata çıkmak zorunda olanların talebi arttı. Uçak seferleri yetersiz kaldı. Böylece az sayıda mevcut seferlerdeki koltuk fiyatları tavan yaptı. Örneğin ABD’nin Avrupa uçuşlarını askıya almasıyla oluşan panik havasında, New York-Moskova biletleri 70 bin lira bandından satıldı. Aynı zamanda Avrupa’dan Türkiye’ye bilet fiyatları ortalama 10 bin TL bandına çıktı. Bizim bu dönemde sattığımız en pahalı koltuk ise Belarus-İstanbul arası 20 bin liralık ekonomi bileti oldu. Çalıştığımız 600 hava yolunun 300 binden fazla tarifeli seferi, belirsiz süreli iptal edilmiş durumda. ABD, İngiltere ve Avrupa’dan Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşlar; Rusya, Ürdün, İsrail, Balkan ülkeleri üzerinden aktarmalı güzergâhlar kullanarak Türkiye’ye ulaşabiliyor. Şu an için Türkiye, 14 ülkeden gidiş-gelişlere izin vermiyor. Fakat dönmek isteyen vatandaşlar bölgelerindeki konsolosluklara ulaşarak, özel düzenlenen seferlere katılıp Türkiye’de karantinaya girmeyi göze alarak dönebiliyor” dedi.

SEYAHAT KORKUSUNU YENMEK ZAMAN ALACAK

Türkiye, salgınla mücadelede kontrollü ve başarılı gitmesine rağmen, insanların seyahat alışkanlıklarını kazanması zaman alacak. Ceo Dorukcan Keskin “Krizin geldiğini görmüştük. Muhtemel riskleri minimize etmek için en kötü senaryolara hazırlanıyorduk. Türkiye’de tespit edilen koronavirüs vakalarının iyileşme göstermesi ve yeni vakaların çıkmaması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ama salgın tüm dünyayı etkilemiş durumda. 2-3 ay içinde durumun düzelmesi bekleniyor. 6 ay içerisinde eski duruma dönüleceğine dair olumlu düşünmeye çalışıyoruz. Anlık olarak uçuşlar kısıtlanabildiği için, biz de takip etmekte zorlanıyoruz. En iyi bilgi hava yollarının web sitesinden alınabilir” ifadelerini kullandı.