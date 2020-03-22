Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan virüs salgınına bağlı olarak yükselişini sürdürüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 22 MART

İstanbul Kapalıçarşı’da 314,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 314,70 liradan, 2 bin 73 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 94 liradan, 287 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 292 liradan, 2 bin 25 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 45 liradan, bin 13 liradan alınan Yarım Ziynet bin 23 liradan ve 506 liradan alınan Çeyrek Ziynet 511 liradan satıldı.