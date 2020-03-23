Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Hükûmet, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararları birer birer hayata geçirmeye başlarken bu süreçte yeni düzenlemeler de geliyor. AK Parti, karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle hakkında işlem başlatılan binlerce kişiyi rahatlatacak çalışmayı bitirdi. Koronavirüs etkisiyle de ekonomide yaşanan durgunluğa karşı “sicil affı” niteliğinde bir düzenleme hazırlayan AK Parti’nin teklifinde özellikle bankaların kara listesinde yer aldıkları için kredi alamayanlara yönelik kolaylıklar yer alıyor.

Hazırlanan taslakta, karşılıksız çek cezasından kaynaklanan adli para ve hapis cezaları, üç yıl süre ile ertelenecek. Karşılıksız çek sahibi, ceza ertelemesinden yararlanmak için ilk etapta çek tutarının en az yüzde 10’unu hemen ödeyeceğini taahhüt edecek. Kalan tutarı da üç yıl içinde ödeyecek. Üç yıl sonunda borcunun tamamını öderse, karşılıksız çek nedeniyle ortaya çıkan cezalar tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak.

Karşılıksız çek verdiği için bankaların veto ettiği ve bu gerekçeyle kredi kullanamayanlara yönelik getirilecek sicil affıyla da; yeni finansman sağlanırken artık ‘kara liste’nin dikkate alınmaması öngörülüyor. AK Parti kurmayları “Mevcut düzenlemede kara listede olanlara kredi verilmesinde bankacılar sorumlu tutuluyor. Biz yeni yasa ile kara listenin dikkate alınmayacağını söyleyeceğiz. Ama sonuçta yine bankalar kendileri karar verecek” dedi. MHP de geçtiğimiz günlerde, ekonomik durgunluk nedeniyle zora düşüp kredi borçlarını ödeyemeyen esnaf, sanayici ve çiftçilere yönelik yeni bir sicil affı getirilmesini talep etmişti.



RİSK ANALİZLERİ YAPILDI

Öte yandan karşılıksız çekle ilgili cezaların ertelenmesi konusunda, AK Parti’nin hukukçu kurmayları, ilgili bakanlıklardan risk analizi yapmalarını da istedi. Adalet Bakanlığından AK Parti yönetimine iletilen bilgi notunda, karşılıksız çek suçundan 300’ün üzerinde kişiyle ilgili kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. AK Parti kurmayları binlerce kişinin hakkında da işlem yürütüldüğünü ifade ederken “Ticaret Bakanlığının verdiği bilgiye göre, toplam çeklerin yüzde 2,5-3’ü karşılıksız. En fazla 2018 yılında karşılıksız çek olmuş. Yüzde 3’ün üzerine çıkılmış” değerlendirmesini yaptı.



İCRA ve İFLAS takiplerine fren

Covid-19 salgını nedeniyle, Türkiye genelinde icra ve iflas takipleri 30 Nisan’a kadar durduruldu. Cumhurbaşkanı’nın Resmî Gazete’de yayımlanan kararında şöyle denildi: Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.



‘Kısa çalışma’da başvuru bugün

Koronavirüsten olumsuz etkilenen ve kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler; İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine, elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebilecek. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek. Başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında, İŞKUR’un sitesinden duyuru yapılacak.



Yüzde 1 KDV’li biletler nisanda

‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüleceği açıklamıştı. Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı kararına göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV, 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanacak. Gelişmelerden en fazla etkilenen sektör olan hava yollarında büyük çapta iptaller yaşanmış, yolculukların durma noktasına gelmesiyle birlikte uçuşlar yüzde 80 azalmıştı.