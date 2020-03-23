Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Bu süreçte imalat hariç birçok sektörde ve alanda uzaktan çalışmanın mümkün olduğu görüldü. Yaşananların, çalışma hayatını silbaştan değiştirmek için büyük bir ipucu verdiğini belirten sektör temsilcileri; Türkiye’nin gerekli bilişim altyapısını hazırlayarak virüs tehdidi geçtikten sonra da uzaktan çalışma prensibini hızlıca hayata geçirmesi gerektiğini belirtiyor. Bunun sağlanması hâlinde çalışanın motivasyonunun ve verimliliğinin artacağı, iş verenin ofis maliyetlerinin düşeceği, trafiğin ve çevre kirliliğinin azalacağı vurgulanıyor. Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe “Birçok firma, çalışanlarına işe gitmeden, evden çalışması konusunda serbestlik getirdi. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla, salgın sona erdikten sonra da bu imkânların kullanılmasını alışkanlık hâline getirebiliriz. Zamandan ve mekândan bağımsız iş modellerini yaygınlaştırmalıyız” dedi. Rahmi Aktepe, altyapı yeterliliği hakkında da şunları söyledi: Vatandaşlarımızın çok gerekli olmayan sosyal medya kullanımını akşam saatlerine ertelemeleri bir çözüm olabilir. Öğrencilerin eğitimlerini uzaktan almaları internet altyapısına ek bir yük getirecekse de diğer taraftan bu süreçte internet üzerinde oyun oynamaları azalacak. Bireylerin yeni iş modellerini benimsemesi, kaçınılmaz olarak bu sürece hazırlıklı olmayı gerektiriyor.