Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, koronavirüs salgını sebebiyle başlatılan ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısına destek olmak amacıyla bakanlığına bağlı hizmetlerin internet ve telefon üzerinden sunulması için talimat verdiklerini söyledi. Bu hizmetlere yenilerini de eklediklerini anlatan Turhan, yeni hizmetlerin e-Devlet üzerinden verildiğini kaydetti. Yaklaşık 46 milyon kayıtlı kullanıcıya 649 kurum ve kuruluşun 5 bin 23 hizmet verdiğini, 2 bin 524 hizmetin ise mobil olarak sunulduğunu aktaran Turhan, günde e-Devlet üzerinden 12 milyonu aşkın işlemin yapıldığı ifade etti. Elektronik haberleşme, kargo, PTT Bank, kara yolu taşımacılığı, denizcilik gibi hizmetlerin internet üzerinden verildiğini belirten Turhan, emekli vatandaşların PTT’ye gelmelerine gerek kalmadan PTT’deki maaş promosyonlarının hesaplarına otomatik yatırıldığını hatırlatttı. ePttAVM’den her türlü ihtiyacın online olarak alınabileceğini anlatan Turhan, ilk, orta ve lise eğitimlerinin uzaktan verileceği EBA TV için altı ayrı kanalın Türksat-4A uydusu ve uydu haberleşme sistemleri üzerinden yayına verildiğini dile getirdi.