Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa sürede 100 bin cerrahi maske üretildi. Bakanlık, cerrahi maske üretimi yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayısını 50’ye çıkartırken, bu kapsamda MEB, ayda 2 milyon maske üretimi yapmayı hedefliyor. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer “Üç özel eğitim meslek okulumuz da üretim yapmak istedi ve 50 okula onları da dâhil ettik. Üretim kapasitemizi hesapladık. Ayda yaklaşık iki milyon cerrahi maske üretebilecek durumdayız. Üretilen cerrahi maskelerin öncelikli olarak yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz ulaştırılması kararı aldık” diye konuştu.