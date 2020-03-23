Sefa Bilgitekin ANKARA - Alternatif yollar arasında bulunan demir yollarının payı arttırılacak. Bu doğrultuda Bakü-Tiflis-Kars tren yoluna altı sefer eklenecek. Demir yolu ulaşımı diğer taşıma modellerine göre çok daha kısa sürede taşıma ve sevkiyat avantajı sağlıyor. Şu anda Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında günde bir tren vagonla çalışıyor. Yapılacak çalışma ile Bakü-Tiflis-Kars hattının kapasitesi yedi trene çıkarılacak.
Demir İpek Yolu’na altı sefer eklenecek
23.03.2020 - 04:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk ihracatçı, koronavirüs sebebiyle kapatılan gümrük kapılarına alternatif güzergâhlar oluşturacak.
Etiketler : Demir İpek Yolu,
690244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/690244.aspx
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