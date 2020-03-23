Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - Alternatif yollar arasında bulunan demir yollarının payı arttırılacak. Bu doğrultuda Bakü-Tiflis-Kars tren yoluna altı sefer eklenecek. Demir yolu ulaşımı diğer taşıma modellerine göre çok daha kısa sürede taşıma ve sevkiyat avantajı sağlıyor. Şu anda Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında günde bir tren vagonla çalışıyor. Yapılacak çalışma ile Bakü-Tiflis-Kars hattının kapasitesi yedi trene çıkarılacak.