Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süleyman Çanka Çarşısı başta olmak üzere birçok iş merkezinde bazı esnaflar virüs salgını nedeniyle kepenk kapattı. AVM'lere olan ilgi de en düşük noktalara geriledi. Tüketiciler, virüslerin daha kolay yayıldığı düşünülen AVM'lerden uzak durdu. AVM’lerde bulunan birçok mağaza geçici süreliğine kapatma kararı aldı.