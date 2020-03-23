Süleyman Çanka Çarşısı başta olmak üzere birçok iş merkezinde bazı esnaflar virüs salgını nedeniyle kepenk kapattı. AVM'lere olan ilgi de en düşük noktalara geriledi. Tüketiciler, virüslerin daha kolay yayıldığı düşünülen AVM'lerden uzak durdu. AVM’lerde bulunan birçok mağaza geçici süreliğine kapatma kararı aldı.
Koronavirüs kepenk indirtti
23.03.2020 - 10:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de görülen koronavirüs vakalarının ardından uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı üzerine Sivas’ta çok sayıda esnaf iş yerini açmadı.
Kaynak: İHA
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690313 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/690313.aspx
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