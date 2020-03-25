Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı notunu düşerek bundan sonra en düşük emekli maaşının 1500 TL olduğunu açıkladı.

 