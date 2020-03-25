Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom sağlık çalışanlarının hattına 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile virüse karşı mücadele verdiğini belirterek “Sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla kendilerine ek data ve konuşma hediye edeceğiz” dedi. Evden eğitim desteğini de artırdıklarını dile getiren Erkan “Turkcell olarak EBA altyapısından yararlanacak öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımı için aylık internet kotasını ikiye katlayarak 6 GB’a çıkardık. EBA’da bağlantı hızlarını hem indirme hem de yükleme tarafında 100 Mbit’e yükselttik. TV+ uygulaması üzerinden EBA kanallarına erişecek tüm müşterilere 10 GB ek internet paketi tanımladık. Tüm bunları yaparken altyapı tarafında da EBA web sitesine olan erişim kapasitesini 2 katına çıkardık” diye konuştu. Erkan, internet trafiğinde yüzde 30’luk bir artış söz konusu olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: Hatta sabit şebekemizde bazı saatlerde yüzde 80’lik artış olduğunu görüyoruz. Mobil şebekede taşıdığımız günlük data miktarı 500 terabaytı geçti. Superbox’ın internet trafiğinde ise bazı saatlerde yüzde 67’lik artış bulunuyor.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan da “Vodafone olarak, hayatlarını bizim için riske atan kamu sağlık çalışanlarının yanındayız. Bu mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

5 BİN ÇALIŞAN İLE MOBİL BAĞLANTI

Erkan, 13 Mart Cuma gününden bu yana 5 bin kişiyi aşan, ekosistemle 8 bine yaklaşan çalışanlarına, Türkiye’nin en geniş katılımlı evden mobil çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirterek “Tüm çalışanlarımız Turkcell şebekesi üzerinden işlerini kesintisiz olarak, tıpkı ofislerindeymişçesine evlerinden sürdürüyor. Sadece Türkiye’de değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belarus ve Ukrayna’daki iştiraklerimizde görev alan çalışanlarımız da işlerini evlerinden yürütüyor” dedi.