Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! Dolar, 25 Mart 2020 sabahına spot piyasada 6,4391 lira alış fiyatı, 6,4411 lira satış fiyatı seviyesinde başladı.
Euro ise aynı saatlerde 6,9554 lira alış fiyatı, 6,9689 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! Dolar, 25 Mart 2020 sabahına spot piyasada 6,4391 lira alış fiyatı, 6,4411 lira satış fiyatı seviyesinde başladı.
Euro ise aynı saatlerde 6,9554 lira alış fiyatı, 6,9689 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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