3 kamu bankası kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu.
3 kamu bankasından kredi desteği
25.03.2020 - 15:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
3 kamu bankası kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : kamu bankası,kredi desteği,
690946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/690946.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER