Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için 'İş’e Devam Desteği' başlatıyoruz."
Bakan Albayrak: 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz
25.03.2020 - 15:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için 'İş’e Devam Desteği' başlatıyoruz."
Kaynak: İHA
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
690955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/690955.aspx
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