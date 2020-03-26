Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

¥ Afet yaşanan yerlerde elektrik, doğalgaz tüketim bedelleri, bir yıla kadar ertelenecek, ana para hariç, dağıtıcı şirketlerin finansman bedeli, gecikme zammını geçmeyecek şekilde Enerji Bakanlığından sağlanacak.

¥ Aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve beş bin gün prim ödeme şartıyla talepleri hâlinde yaşlılık aylığı da bağlanacak.

¥ Faaliyet izni almadan ateşli silah üretimi için imalathane kuran, işletemlere üç yıldan beş yıla kadar hapis, beş bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tabancalarının reklamı yapılamayacak.

¥ Korona sebebiyle turizmde kira, kesin izin, kesin tahsis gibi ilave yararlanma bedelleri altı ay ertelenecek. Erteleme zam ve faize tabi olmayacak.

¥ Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 1.000 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 1.500 liraya yükseltildi.

¥ 1.000 liralık emekli bayram ikramiyesi, bayramın içinde olduğu ayda yapılacak.

¥ Konaklama vergisi 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

¥ Turizm bölgelerinde imar planlarına ilişkin Turizm Bakanlığı yönetmelik çıkarabilecek.

¥ “Tehlikeli” ve “çok tehlikeli” mesleklerde çalışanların alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne ilişkin sınav ve belge ücretlerinin, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına yönelik uygulama 31 Aralık 2021’e kadar uzatılacak.

¥ Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dâhil olabilecek.

¥ Hazine ve Maliye Bakanı’nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükselecek.

¥ İşverenlere sektör ayrımı yapılmaksızın bu yıl ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak

¥ Bahis sitelerine erişim engellenebilecek. Bunu BTK yapacak.

¥ Tüketiciler, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep edebilecek ve bunlara yönelik olarak farklı tarifeler belirlenebilecek.

¥ Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

¥ Çek Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, 24 Mart 2020’ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacak. Taksitle ödeme imkânı verilecek.

¥ Genel sağlık sigortasından yararlanabilmek adına eksik sürelerini 30 güne tamamlamak için ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışmaları gereken kişilerin süresi sekiz güne indirildi. Kalan bölümü ödeme yükümlülüğü kaldırıldı. Bu sayede ev hizmetlerinde çalışanlar eksik gün için prim ödemeyecek, sağlık sigortasından faydalanacak.