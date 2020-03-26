Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini azaltmak için 100 milyar liralık bir kaynağı devreye alan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin ardından reel sektöre destek olmak amacıyla bakanlıklar da eşgüdüm içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Salgına karşı yeni bir çalışma başlan Sanayi Bakanlığı, ilgili kuruluşu olan KOSGEB vasıtasıyla üç ayaklı bir planı devreye soktu. Planın ayrıntılarını paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı kapsamında ürün listemize yeni ürünler ilave ettik. Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkânlarla üreten işletmelerimiz, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı’ndan faydalanabilecek. Salgın riskinin ortadan kalktığı resmî makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecekler” diye konuştu.

6 milyon liraya kadar destek

Varank, işletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini hazırlayacaklarını belirterek “Bu projelere 6 milyon TL’ye kadar destek vereceğiz. Bunun 4,2 milyon TL’si geri ödemeli olacak” dedi. Paketin ikinci ayağını KOSGEB alacaklarının ertelenmesinin oluşturduğunu vurgulayan Varank “KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan alacaklarını erteledik” diye konuştu. Varank, işletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin tamamının ötelendiğinin altını çizerek “Vade sayısı değişmeyecek. Herhangi bir kanuni faiz de alınmayacak. Bu karardan daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararlarından yararlanan KOBİ’lerimiz de faydalanabilecek” ifadelerini kullandı. KOSGEB’in proje bazlı destekler sunduğunu kaydeden Varank, şunları kaydetti: Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, dört aya kadar ek zaman vereceğiz. Böylece projeler kesintiye uğramamış olacak.

Solunum cihazı ve maskede gümrük vergisi kaldırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19’a yönelik tedbirler kapsamında tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olan ilave gümrük vergisini kaldırdıklarını belirtti. Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 olan ilave gümrük vergisini de kaldırdıklarının altını çizen Pekcan “Kolonya ve dezenfektan üretiminde ham madde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık” dedi. Pekcan ayrıca 1 Mart’tan itibaren Irak’a yapılan ihracatın konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla ‘temassız’ yapıldığını, bu süreçte 1072 tır çıkışı, 868 tır girişi gerçekleştiğini bildirdi.

‘Kısa çalışma’da şartlar kolaylaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle Kısa Çalışma Ödeneği uygulama şartlarını kolaylaştırdıklarını belirtti. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiğini anımsatan Selçuk “Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdük. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirdik” dedi. Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verileceğini aktardı. İşçilerin ücret kaybının önlenmesi için, telafi çalışması iki aydan dört aya çıkarıldı. Telafi çalışma süresinin dört aya çıkarılmasını değerlendiren Selçuk “Böylelikle ne ücret kaybı yaşanacak ne de iş gücü kaybı olacak” diye konuştu. Telafi çalışması süresi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile iki katına çıkartılabilecek.