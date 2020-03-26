Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatlarında dün yaşanan sert yükseliş bugün yerini sınırlı da olsa gerilemeye bıraktı. Dün gördüğü 340 TL seviyesi ile tarihi rekorunu kıran gram altın bugün 335 TL sevinde bulunuyor. Ons altın ise 1.620 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki altında yaşanan yükseliş devam eder mi? İşte 26 Mart tarihli altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 26 MART 2020
Çeyrek altın: 521,42 Lira
Yarım altın: 1.041,44 Lira
Gram altın: 333,80 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: 2.142,00 Lira