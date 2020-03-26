Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koruması ve doktorunun da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Aytaç Yalman’ın korona virüs saptanan doktoru ve koruması yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.