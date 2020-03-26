Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel salgın olarak ilan edilen koronavirüs bütün sektörleri etkiledi. Gayrimenkul sektörü de haliyle olumsuz etkilenen sektörlerden. 2018 ağustos ayından sonra düşüşe geçen gayrimenkul piyasası toparlanmaya başlamış, alım-satım işlem adetleri artmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeni ile gayrimenkul yatırımı, alım-satım gibi konular ikinci plana itildi.

Hükümetin hayata geçirdiği 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarı yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarılması uygulamasından faydalanmak isteyenler ise ev almak için bankaların ve değerleme şirketlerinin kapısını çalıyor.

"Tedbir alıyoruz"

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erkan Sümer, mevcut faiz oranları seviyesi, kredi oranın artması sayesinde alım-satıma uygun bir iklim olduğuna dikkat çekti.

Erkan Sümer, salgın sebebiyle gayrimenkul değerleme çalışmalarının azaldığını belirtirken, "Mevcut faiz oranlarını fırsat bilip yatırıma, alım/satıma devam eden kesimin değerleme işlemleri devam ediyor şu anda." dedi.

Sümer şunları söyledi: "Değerleme çalışmalarında gayrimenkulün içinin görülmesi ve tespitlerinin yapılması çok önemli. Ancak malum salgın nedeni ile dışarıdan ekspertiz olarak adlandırdığımız şekilde işlemlere devam edebiliyoruz. Müşteri ve/veya kullanıcı ile temas sağlamadan gayrimenkulü dışarıdan inceliyor, ilgili resmi kurumda evrakların araştırmasını yaptıktan sonra değerleme raporunu hazırlıyoruz. Burada dikkat çektiğimiz kısım şu. Biz gayrimenkulün içini göremediğimizden ötürü iç mekan özelliklerini ortalama kabul ediyor, gayrimenkulün alan ve mimari olarak ruhsat eki mimari projeye uygun olduğu varsayımı ile değerleme çalışmalarımızı tamamlıyoruz."

Takibe düşen kredilere dikkat

Kredi ile yapılan gayrimenkul satışlarına karşı finans kuruluşlarının alacağı tedbirlerin önemli olduğuna işaret eden Erkan Sümer, "Takibe düşen kredilerin oranının artması finansal kuruluşları sıkıntıya sürükleyebilir, bu da bütün piyasayı etkileyebilir." dedi.

Koronavirüs salgınının gayrimenkul sektörü için bir ara olduğuna vurgu yapan Sümer, "Virüs kontrol altına alınıp hayat normale döndüğünde piyasa kaldığı yerden devam edecektir. Satış ivmesi artabilir bile" şeklinde konuştu.