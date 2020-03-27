Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl ürettiği hasta yatağı sayısına, bu yılın ilk üç ayında ulaşan firma, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen talepleri karşılayabilmek için üretimini günde üç vardiyaya çıkardı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Çimen “Özellikle Fransa, İngiltere, İtalya, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Katar ve Kuveyt’ten yoğun talep alıyoruz. Üretimimizin yüzde 80’ini ihraç etmekteyiz. Normal üretim kapasitemiz aylık 800 yataktı, şu anda ayda iki bin civarında yatak üretiyoruz” dedi. Çimen, Türkiye’nin sağlık alanında bir yatak sıkıntısı yaşamadığını kaydetti.