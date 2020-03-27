Geçen yıl ürettiği hasta yatağı sayısına, bu yılın ilk üç ayında ulaşan firma, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen talepleri karşılayabilmek için üretimini günde üç vardiyaya çıkardı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Çimen “Özellikle Fransa, İngiltere, İtalya, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Katar ve Kuveyt’ten yoğun talep alıyoruz. Üretimimizin yüzde 80’ini ihraç etmekteyiz. Normal üretim kapasitemiz aylık 800 yataktı, şu anda ayda iki bin civarında yatak üretiyoruz” dedi. Çimen, Türkiye’nin sağlık alanında bir yatak sıkıntısı yaşamadığını kaydetti.
Avrupa’nın yoğun bakım yatağı talebini üç vardiyada karşılıyor
27.03.2020 - 04:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 04:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da “yoğun bakım ünitesi” yatağı üreten bir firma, Çin’de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran Covid-19 salgını sonrası aylık üretimini üçe katladı.
Etiketler : Zeki Çimen,avrupa yoğun bakım,
691366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/691366.aspx
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