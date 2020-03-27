Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

42 yıldır tekstil ürünleri fabrikası bulunan Mahmut Küçükdoğan, dededen kalma iş yerinde maske üretmeye başladı. Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika Türkiye ve dünyadaki talepleri karşılama adına günde 300 bin adet maske üreterek koronavirüse karşı alınan tedbirlere katkıda bulunuyor. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrikada, maske taleplerini karşılamak adına zaman zaman vardiya sistemiyle çalışılıyor. “Son bir buçuk aydır maske üretimine bütün dünyadan yoğun bir talep olduğu için fabrikamızı maske üreten bir iş yerine çevirdik” diyen Küçükdoğan, şöyle konuştu: Günde 250-300 bin dolaylarında maske üretimi yapıyoruz. Türkiye’de 80 milyona sekiz kere yetecek maske üretimi yapılıyor şu an. İzin verilirse bütün dünyaya maske yollanarak hem iç piyasadaki ekonomik durgunluk azalır hem de ihracatımız artabilir. İSTANBUL İHA