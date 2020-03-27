Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre Sinosure, TVF’nin, cari açığın azaltılmasına dönük enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerindeki projelerine Çinli yatırımcı, müteahhit ve finansal kurumları tavsiye edecek. Sinosure ayrıca ilgili projelerin finansman şartlarına bağlı olarak 5 milyar ABD dolarına kadar sigorta desteği de sunabilecek. TVF, yakın zamanda bu üç sektöre dair yatırım planlarının yanı sıra lojistik altyapı yatırımlarına katkıda bulunacağını duyurmuştu. CEO Zafer Sönmez “Bu anlaşmayı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının getirdiği belirsizlik ortamında imzalamamız, iki ülke arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi” ifadelerini kullandı. Sinosure CEO’su Wang Tingke ise “Çin’in ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesi ve Türkiye’nin ‘Orta Koridor’ girişimi ilerleyip geliştikçe, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birlikleri de artıyor. İş birliğini, birlikte yer alacağımız projelerde geliştireceğimizi umuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.