Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda yapılan denetimlerde fırsatçılık yapmaya kalkanlara 10 milyon lira ceza kesilirken bu firmalar bir daha devlet desteğinden faydalanamayacak. Ayrıca e-Ticaret platformları internet üzerinden yapılan satışlardan sorumlu tutulurken bankalar da yakın takibe alındı.

Kötü niyetli satıcılar e-Ticaret yapamayacak

Ticaret Bakanlığı fırsatçılık yapan firmalara acımadı. Maske, kolonya ve gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili olarak bakanlığa 31 bin 817, CİMER’e de 2 bin 74 başvuru geldi. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık 28 Şubat-25 Mart tarihleri arasında 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetlerken, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün de internet sitesi üzerinden satış yapan firmalar hakkında resen incelemeler başlattığına dikkati çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-Ticaret platformlara gerekli ikazların yapıldığını, kötü niyetli satıcıları sistemden çıkarmayan platformların da bundan sorumlu tutulacağını söyledi. Pekcan, ayrıca internet siteleri üzerinden satışa sunulan maske fiyatlarına ilişkin toplam 13 firma/şahsa ait uygulamalarda haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen dokuz firmaya toplam 943 bin 29 lira idari para cezası verildiğini de belirtti. Konunun önemine binaen Reklam Kurulunun Bakanlık tarafından bu ay ikinci defa olağanüstü toplantıya çağrıldığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti: 25 Mart’ta yapılan toplantıda, incelemesi tamamlanan 268 ticari işletme ve internet siteleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar gündeme alınmıştır. Altı bin 335 firma hakkında ise inceleme ve kanuni süreçler devam etmektedir.

Solunum cihazı ihracatı izne bağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, alınan tedbirler kapsamında yeni bir tebliğ düzenlemesi yaptıklarını belirterek, solunum cihazlarının ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartını getirdiklerini bildirdi. Pekcan, kararın Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde alındığını belirtti. Ticaret Bakanlığınca daha önce de koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez önlük ve koruyucu gözlüklerin ihracı için ön izin şartı getirilmişti. Ayrıca, etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın (medikal kumaş) ihracatı da kayda bağlanmış, iç piyasadaki tüketimde arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir adım atılmıştı.

420 bin üyemizle milletin yanındayız

İş dünyası kendi içerisindeki çürük elmalar için harekete geçti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 420 bin üyemizle her zaman olduğu gibi milletinin, memleketinin yanında olduğunu kaydederek “Herkesin gönlü rahat olsun, gıdadan temizliğe her şeyimiz var. Fırsatçılarla mücadelede milletimizin yanındayız. Komitelerimizle, üyelerimizle iletişim hâlindeyiz. Sektörlerimizi takip ediyoruz, tedbirler almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Avdagiç, Ahilik ruhuyla çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti: Bu ruhla çalışanlar, olağanüstü durumlarda zam yapmazlar, istihdamı korurlar, tedarik zincirini zayıflatmazlar. İnsani olan da ticari olan da budur. Zaman hepimiz için bir olma zamanı. Bu süreçte İstanbul Ticaret Odamıza ve şahsen bana düşen ne varsa, lütfen bildirin. e-Posta adresimiz üzerinden irtibatta kalalım.

Taahhütlere uymayan bankayı BDDK’ya bildirin

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların, iş dünyasına ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütlerinin takipçisi olacaklarını vurguladı. Albayrak Twitter’dan yaptığı açıklamada bankaların taahhütlere aykırı uygulamasıyla karşılaşan vatandaşların, durumlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) bildirmesini istedi. Albayrak’ın paylaşımında yer alan infografikte ise dilekçeyle başvuracak vatandaşlar için iletişim ve adres bilgileri verilirken “https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/” adresinden de online şikâyette bulunulabileceği belirtildi. Öte yandan Twitter üzerinden ise “HmbSosyalMedya” etiketiyle şikâyette bulunulabilecek. Şikâyet için kullanılabilecek çağrı merkezi numarası ise “0850 222 23 35” olarak duyuruldu.

Devletten destek alamayacaklar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs ile birlikte fırsatçıların ortaya çıktığını ifade ederek “Çok açık söylüyorum, bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Tabii diğer yandan canla başla çalışıp ‘millî duruş’ sergileyen bütün üreticilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak” dedi.

Varank yerli solunum cihazı için ile ilgili olarak ise şunları söyledi: Türkiye’de hem profesyonel hem de ev tipi solunum cihazları üreten firmalar var. Bu girişimlerle irtibata geçtik. Şu anda güzel bir oluşum gerçekleşti. Sağlık Bakanlığımız da burada liderlik yaptı. Şu anda 1.000 kadar solunum cihazı yerli üretilip hediye edilecek. Sağlık Bakanlığımız beş bin sipariş verdi. İnşallah Türkiye’de yerli olarak üretilmiş ama seri üretime geçmemiş bu cihazları hızlıca üretmek üzere yola koyulduk. İlk örnekleri kısa zamanda elde etmek istiyoruz. Bunların seri üretimiyle teslimatını inşallah Sağlık Bakanlığımıza yapacağız.

Öte yandan Varank, 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve kolonya dağıtımı için teslimata başladıklarını bildirdi. Varank “İçişleri Bakanı’mızla da konuştuk. Bu ürünlerin yeterli sayıda elde edilmesiyle illerde valilerimizin başkanlığında büyük bir organizasyonla İstanbul ve Ankara’da dağıtımına en kısa sürede başlamayı planlıyoruz” diye konuştu. Varank ayrıca Covid-19 ile mücadele kapsamında “covid19.tubitak.gov.tr” portali hazırladıklarını, bütün araştırmacıların buradan bilgi, tecrübe ve veri paylaşımında bulunacağını söyledi.

Rekabet Kurumundan akaryakıt şirketlerine 1,5 milyar lira ceza

Rekabet Kurumu BP Petrol, Petrol Ofisi, Shell Turcas Petrol ve OPET’e rekabeti engelledikleri gerekçesiyle toplamda 1,5 milyar lira ceza verdi. Verilen ceza miktarı ise şöyle oldu:

¥ BP Petrolleri AŞ’ye 213.563.152,66 TL

¥ Petrol Ofisi AŞ’ye 507.129.085,76 TL

¥ Shell & Turcas Petrol AŞ’ye 348.154.458,54 TL

¥ OPET Petrolcülük AŞ’ye 433.932.124,60 TL