Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Metal Sendikası Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ali Noyan imzasıyla işçilere atılan mesajda; “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 nedeniyle yaşanan sıkıntılardan dolayı Bosch Bu1, Bu2, Bu4 işyerlerimizde 30 Mart 2020 Pazartesi günü itibari ile bir haftalığına kapatma kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda çalışan arkadaşlardan kullandırılan yıllık izinlerine karşılık bire bir idari izin, 1 gün yıllık izin, 1 gün idari izin uygulanacaktır. Gelişmeler ve süreç hakkında kararlar alındıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tüm üyelerimize sağlıklı günler dileriz” denildi.