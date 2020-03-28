Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ford Otosan AR-GE departmanı tarafından geliştirilen yüz maskesi, benzerlerinden farklı olarak, 150 derecelik bir açıyla yüzün tamamını korurken, ön camı özel olarak geliştirilen PET veya PETG malzemeden kesilerek üretilecek.

Ayrıca Koç Holding şirketlerinden Divan Grubu iki otelini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarının hizmetine açarken, bir destek de Arçelik'ten geldi. Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Covid-19'la en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza destek için harekete geçtik. Sağlık Personeli Destek Hareketi ile başlangıçta 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışlayarak, özveriyle çalışan personelin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyoruz. Sosyal mesafeleri aralasak da, kalplerimiz birlikte atıyor. İyileşeceğiz" mesajını verdi.