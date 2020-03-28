Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ‘temassız dış ticaret’i hayata geçirdiklerini belirterek “Bu çalışmayla bütün dünyaya örnek olacak ciddi başarılar elde ettik. İş dünyamızın da bu güzergâhları ve imkânları kullanarak ticarete devam etmelerini istiyorum” dedi. Şoför, dorse ve konteyner değiştirme ile Irak ticaretinin başarıyla yapıldığını anlatan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarının salgın nedeniyle etkileneceğini belirtti. Pekcan “Temassız ticaret sayesinde Irak ile şu anda 1.140 tıra ulaştık ama Irak’a ihracatımız yüzde 50 azalmış durumda, İran’a yüzde 80 azaldı” diye konuştu. Pekcan, salgının olduğu bu dönemde dış ticarette demir yolunun önemine değinerek, şöyle konuştu: Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu’nu şu anda 2.500 ton kapasite ile ticaret dünyasının hizmetine açık. Biz bunu talep hâlinde 6.000 tona çıkarabiliriz. İran ile sorunumuzu da tampon bölgemiz olmadığı için Kapıköy tren yoluyla çözdük. Kapıköy’den bizim lokomotiflerimiz treni ittiriyor, İran sınırına girince de bu ülkedeki lokomotifler treni çekiyor. Sistemi bu şekilde çalıştırıyoruz. Şu anda 80 vagon (160 tır yükü) hizmete hazır. Bunu 120 vagona (240 tır yükü) çıkarabilecek durumdayız. Yükü olup kapılar kapalı diye şikâyet edenlere bu hattı kullanmalarını tavsiye ediyoruz.