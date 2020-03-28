Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 27 MART 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 336 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 336,20 liradan, 2 bin 215 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 236 liradan, 306 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 310 liradan, 2 bin 164 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 184 liradan, bin 82 liradan alınan Yarım Ziynet bin 92 liradan ve 541 liradan alınan Çeyrek Ziynet 546 liradan satılıyor.