Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,71’lik kazançla 88.125 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 82.528 puanı, en yüksek 92.299 puanı gördü. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 53 ile Eczacıbaşı İlaç oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 44,50’lik artışla Eczacıbaşı Yatırım, yüzde 39,35’lik yükselişle Sasa Polyester izledi. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,51 kayıpla İş Finansal Kiralama oldu. Bu hisseyi yüzde 8,41’lik düşüşle Enerjisa, yüzde 6,74’lük azalışla Ereğli Demir Çelik takip etti. Bu arada Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 6,83’lük artışla 336,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 6,78’lik primle 2 bin 236 liraya yükseldi. Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,42’lik kayıpla 6,4570 lira, avronun ise yüzde 1,15’lik artışla 7,1020 lira oldu.