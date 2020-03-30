Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SSK’lılar, tahsis numarasının son rakamına göre 7-10 Nisan arasında; Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklileri ise 11 Nisan’da alacak. Kamu bankaları, 76 yaş üstü yaşlılara, haklarını evinde ödeyecek. Aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlara da ikramiyeleri, istekleri hâlinde evlerinde teslim edilecek.



ENGELLİ RAPORU

Bu arada engelliler için de önemli bir karar alındı. Bakan Selçuk “Engelli aylığı alan ve ‘Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını, mayıs sonuna kadar geçerli sayıyoruz. 1 Ocak-1 Mart arasında raporunun süresi bitmiş olan engellilerimizin de hak kaybına uğramasının önüne geçmiş olduk” açıklamasında bulundu.