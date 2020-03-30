Bu durumun 100 yılda bir gerçekleşen bir olay olduğuna dikkat çeken ve bunu dünyanın kurtuluş savaşı olarak gördüklerini ifade eden Bozkurt, alınan tedbirlerden bahsetti. Bozkurt, şu anda satış ve kâr etmek gibi hedefleri tamamen geri plana attıklarını ve müşteri ve çalışanlarının mağdur olmaması için en temel hizmetleri mevcut şartlar altında devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi. Bozkurt konuşmasında “İyi, kötü ve en kötü senaryolara göre planlamalar yaptık. En kötü senaryomuza göre bugünden itibaren sene sonuna kadar satışlarımızın tamamen durduğu ve hiç bir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa dahi, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay ücretlerini ödeyecek şekilde planlamamızı yaptık ve kimseyi işten çıkartmayacağız” dedi.
Bir yıl satış yapmasak da maaşları ödeyeceğiz
30.03.2020 - 05:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 05:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bütün dünyayı etkisi altına alan küresel virüs krizinde canlı yayın toplantısı ile Toyota Türkiye çalışanları, Tüm ALJ Türkiye personeli, bayi sahipleri ve bayi çalışanlarına seslenen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
Etiketler : Ali Haydar Bozkurt,toyota,
692244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/692244.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER