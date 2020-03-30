Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu durumun 100 yılda bir gerçekleşen bir olay olduğuna dikkat çeken ve bunu dünyanın kurtuluş savaşı olarak gördüklerini ifade eden Bozkurt, alınan tedbirlerden bahsetti. Bozkurt, şu anda satış ve kâr etmek gibi hedefleri tamamen geri plana attıklarını ve müşteri ve çalışanlarının mağdur olmaması için en temel hizmetleri mevcut şartlar altında devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi. Bozkurt konuşmasında “İyi, kötü ve en kötü senaryolara göre planlamalar yaptık. En kötü senaryomuza göre bugünden itibaren sene sonuna kadar satışlarımızın tamamen durduğu ve hiç bir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa dahi, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay ücretlerini ödeyecek şekilde planlamamızı yaptık ve kimseyi işten çıkartmayacağız” dedi.