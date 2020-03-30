Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk'un açıklamalarından notlar;

* (Kısa çalışma ödeneği hakkında) Bizim normalde Türkiye'de istihdamı korumak anlamında devletimizin çeşitli kurumlarıyla düzenlediğimiz programlar var. İŞKUR'la yaptığımız programlar içinde aktif iş gücü ve pasif iş gücü programlarımız bulunuyor. Pasif iş gücü programlarımızda kısa çalışma ödeneğimiz bulunuyor. Bir işyeri faaliyeti 3'te 1 azalttıysa ya da kısmen bunu gerçekleştirdiyse ya da tamamen durdurulması takdirde kısa çalışma ödeneği uygulanıyor. Aynı zamanda COVID-19'da bu kapsama girdi. Tüm bu işletmelerimiz başvuruda bulunabilirler.

* (İşçinin-işverenin kazanımı nedir) Bu süreçte hem işveren hem de sigortalımızı korumak zorundayız. Biz devlet olarak onlara maaş desteği sağlıyoruz. Gelir desteği oluyor. Maaşını kaybetmemiş oluyor.

* (Kimler yararlanabilecek) Başvuruda tüm işletmelerimiz başvurabilir. 1080 günde 600 gün prim ödemeleri yapılmalıydı. Bunları düşürdük, 1080'de 450 günü, her sigortalı işçi için işverenimiz bu başvuruyu yapabilir. Herhangi çalışan sayısı limitimiz yok. İŞKUR'dan online başvuruda bulunuyorlar. Kısa çalışma talep formu ve taahhütnameleri imzalayacaklar. Tüm işletmeler başvursun, inceleyip karar vereceğiz. Biz bu sene belge sayımızı azalttık, süreç gayet hızlı işliyor. Öncelikle çalışanı koruma odaklı işletmelerimiz başvursun.

* (Ne kadar zamanda sonuçlanıyor) İşverenin başvurduğu sigortalı sayısına da bağlı. Geçen hafta pazartesi başlattık, salı çarşamba tamamladığımız işletmeler vardı. İmza, kaşe unutulmamışsa eksiklik yoksa çok kısa sürede tamamlayabileceğiz. İşletmeler dijital ortamdan başvuru yapabilir. Geçen seneki örneğimizde ortalamamız 11-12 gündü bu sene daha fazla başvuru aldık. Başvuruları 60 günden önce tamamlayacağız.

* (Sektör şartı var mı) Her sektörden işletmemiz başvuru yapabilir. Her sektörden bir haftada başvuru aldık. Azami asgari çalışan şartı yok. 450 prim günü ve 60 gün akdi şartımız var sadece. Büyük küçük farketmeksizin başvuru yapabilirler.

* (Kaynak nasıl olacak) İşsizlik sigorta fonundan karşılanacak. Yüzde 1 devlet, yüzde 1 sigortalı çalışan, yüzde 2 işletme tarafından tamamlanan bir fon bu. Bu süreçlerde işverenimizi korumak için kurulmuş bir fon. Bu zamanlarda çalışan ve işverenimizi korumaya devam edecek. Bu fondan karşılamaya devam edeceğiz.