Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de topyekün bir mücadele başlarken kamu kurumları, STK'lar ve özel sektör arasındaki işbirliğine bir yenisi daha eklendi. 94 yıldır matbaa ve kağıt sektöründe faaliyetlerini sürdüren MOPAK, evde kal çağrılarına uyan ve hayallerindeki gökkuşağını çizip paylaşanlar adına maske bağışında bulunacak. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan MOPAK Genel Müdürü Ruhi Molay, “Sadece hastalıklar değil mutluluk da bulaşıcıdır felsefesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle, virüsün psikolojik etkilerini azaltmayı ve toplumsal bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

“İnsanların neşesi bu zor günleri atlatmamızı sağlayacak”

Koronavirüse karşı psikolojik olarak da önlem alınması gerektiğini belirten Ruhi Molay, “Evde kal çağrıları salgının yayılımını durdurmak için büyük önem taşıyor. Ancak bu süreçte evde kaldığımız gibi psikolojik olarak ayakta da kalmamız gerekiyor. MOPAK olarak bu zor günlerde 7'den 70'e herkesi bir nebze gülümsetebilmek için Gökkuşağı Projesi'ni başlattık. Özellikle evde öğrenimine devam eden çocuklara ve onlar için öğretmen rolünü üstlenmek zorunda olan ailelere neşe vermek istiyoruz. Herkesten hayal güçlerini renklerle buluşturarak kendi gökkuşaklarını çizmelerini ve camlarına asmalarını bekliyoruz. Sosyal medya üzerinden gökkuşağını MOPAK hesaplarını etiketleyerek paylaşanlar adına, sağlık kuruluşlarına maske bağışında bulunacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu krizden güçlenerek çıkacağız”

Türk halkının tarihte birlik olarak daha büyük badireleri üstesinden geldiğini hatırlatan Ruhi Molay, “Bir asıra yakın tarihimiz boyunca ülkemizde birçok sıkıntılı sürece şahit olduk. Hepsinden de insanımızın dirayeti ve akılcı adımlarıyla çıkmayı bildik. Karşılaştığımız pek çok toplumsal ve ekonomik bunalımdan güçlenerek çıkma pratiği geliştirmiş bir şirket olarak, üreticilere bu süreçte sakin kalmalarını, istihdamı olumsuz etkileyecek kararlar almamalarını öneriyoruz. Türkiye kültürü, birikimi ve insan kaynağıyla bu tür zorlukların ve krizlerin üstesinden gelme konusunda oldukça yetkindir. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmamız durumunda daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğimize inancım tam.” şeklinde konuştu.