Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda bireysel müşteriler; 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Başvurular, yarından itibaren öncelikli olarak mobil veya internet şubeleri aracılığıyla yapılacak. “Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi” bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına tutarlar aktarılacak. Müşteriler, ATM’lerden çekebilecek. 5 bin TL kredi çekenler, 6 ay ödemesiz dönemin ardından 30 ay boyunca 188 TL ödeyecek. 10 bin TL kullananlar ise yine aynı şekilde 376 TL taksit verecek.