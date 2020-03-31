Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine destekli kredi kefaleti kullanan gerçek ve tüzel kişilerin finansmana erişimin imkanlarının kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için yeni düzenleme hayata geçti. Kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar liradan 500 milyar liraya, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı. Kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ eli ile, bankalar ve finansman şirketlerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre her bir kefalet limiti; gerçek kişi yararlanıcılarda azami 100 bin lira, KOBİ tanımına haiz yararlanıcılarda azami 35 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel yararlanıcılar için azami 250 milyon lira olabilecek. Kefalet limitleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar, gerekli görülürse 350 milyon lira olarak da uygulanabilecek. Ayrıca Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına; bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere, birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme yetkisi verildi.

PATRONLARIN HEDEFİ İSTİHDAMI KORUMAK

İş dünyası, şimdiye kadar işlerini birlikte büyüttükleri çalışanlarıyla birlikte bu günleri de atlatacaklarına inandıklarını söylüyor. Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçıları Birlği Başkanı Tahsin Öztiryaki, mümkün olduğunca uzaktan çalışma yöntemine geçtiklerini, bir tek işçiyi çıkarmadan ayakta kalıp ihracatı artıracaklarını söyledi. Çelik İhracatçıları da devletin alacağı tedbirlerin yanında, işçi-işveren dayanışması ve millî birlik ruhuyla bu sıkıntının ekonomik başarıya dönüşeceğini söyledi. EVSİD Başkanı Burak Önder, en kısa sürede tüm çalışanlarla çarkların yeniden döneceğini ifade ederken DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Servet Terziler, amaçlarının, çalışanın işini korumak olduğunu dile getirdi. Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği de; çalışma barışı için bu dönemde işçi çıkarılmaması çağrısı yaptı.