Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Albayrak “Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaların, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmasını istiyoruz” dedi. Vatandaşlar ise kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının esnetilmesini istedi.

ASGARİ ÖDEME YÜZDE 20

Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, vatandaşın finansman şartlarını kolaylaştırmak maksadıyla yeni kararlar aldı. Buna göre kredi kartı için asgari ödeme tutarı yüzde 20’ye indirildi. Ayrıca, kredi kartının asgari tutarını ödeyemeyenlere yeni kart tanımlanmasının yasaklanması uygulamasına da son verildi. Eski uygulamada bu tür borçlulara yeni kart verilmiyordu.