Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Batı Teksas tipi ham petrolün varili de 18,60 doları gördü. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşte, koronavirüsün küresel talebi azaltması ve ekonomik büyümeyi zayıflatması etkili oluyor. Petrolün, 1 Nisan’da üretim kısıtlarının kaldırılmasının ardından daha da düşmesi bekleniyor. Rystad Energy Kıdemli Petrol Piyasaları Analisti Paol Rodriguez-Masiu, “OPEC dışı ülkelerin nisan itibarıyla 2,5 milyon varil üretimi piyasaya sürmesiyle birlikte, petrol fiyatlarında 10 dolar bandını dahi göreceğimizi düşünüyoruz” dedi. Hormuz Straits Partnership Direktörü Serkan Şahin ise, “Temelde bugünkü talebin daha ne kadar düşeceği ve bu sorunun ne kadar süreceğinin bilinmemesi var” diye konuştu.