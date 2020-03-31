Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! Dolar, 31 Mart 2020 sabahında spot piyasada 6,5740 lira alış fiyatı, 6,5760 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 7,2378 lira alış fiyatı, 7,2575 lira satış fiyatıyla işlem
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Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! Dolar, 31 Mart 2020 sabahında spot piyasada 6,5740 lira alış fiyatı, 6,5760 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 7,2378 lira alış fiyatı, 7,2575 lira satış fiyatıyla işlem
Etiketler : Dolar,euro kaç TL oldu,İşte son durum,