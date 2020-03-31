Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde, kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik
Kamu arazilerindeki turizm tesislerinin 3 aylık gelirleri 6 ay süreyle ertelenecek
31.03.2020 - 12:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde, kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik
Etiketler : bakanlık,erteleme,gelir,
692636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/692636.aspx
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