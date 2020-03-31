Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde, kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik