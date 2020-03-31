Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMS) yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: TMSF 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon TL’lik destek sağlayacak. Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak."
TMSF'den 'Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon lira destek
31.03.2020 - 15:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TMSF, 'Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 Milyon TL destek sağlayacağını, ayrıca TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,TMSF,ekonomi,
692705 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/692705.aspx
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