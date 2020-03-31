Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hazineye ait tarım arazisini kiralayan çiftçilerin nisan, mayıs ve haziran kira ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan kira açıklaması
31.03.2020 - 18:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hazineye ait tarım arazisini kiralayan çiftçilerin nisan, mayıs ve haziran kira ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi."
Etiketler : Kurum,
692761 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/692761.aspx
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