Güne 6,6230 seviyesinden başlayan dolar küresel koronavirüs haberlerinin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederek TL karşısında yılın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL 6,6555 seviyesi ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Parite, şu sıralarda 6,6540 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar yılın en yüksek seviyesinde
01.04.2020 - 13:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar, TL karşısında 6,6555 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolar,seviye,yüksek,dolar fiyatları,
692958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/692958.aspx
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