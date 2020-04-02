Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Covid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı
02.04.2020 - 17:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Covid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ticaret Bakanlığı,fahiş fiyat uygulayan firmalar,
693284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/693284.aspx
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