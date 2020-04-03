Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“COVID-19 Türkiye Platformu” koordinasyonunda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı’na telekonferansla katılan Bakan Varank, Türkiye’nin koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına küresel katkı vermek için kolları sıvadığını belirterek şu bilgileri verdi: Aşı çalışmaları TÜBİTAK’ın liderliğinde devam ediyor. Sürecin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda Covid-19 alt platformunu kurduk. Hocalarımızın devam eden projelerinden bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanlar ve çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi. Covid-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Birazdan dinleyeceğimiz akademisyenlerimiz, Covid-19’la mücadeleye yönelik projelerini dünyada eşine az rastlanır bir şekilde çok kısa bir sürede dönüştürerek devreye aldılar. Bu ulvi amaç için 24 üniversite, 8 kamu AR-GE birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor. Geliştirilecek aşı ve ilaçların deney hayvanlarında etkinlik ve toksisite analizlerinin tamamlanacağını anlatan Varank, sonraki aşamada tüm sonuçların, ivedilikle klinik denemelerin yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına aktarılacağını söyledi.