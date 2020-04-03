Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber, mart ayında banttan inen Aura Cebilon Platinum için şunları söyledi: Bir su arıtma için vazgeçilmez olan hijyen uygulamasını dünyada bir numara olan Amerika’nın bağımsız hijyen kuruluşu NSF ile birlikte yürütüyoruz. Son göz bebeğimiz, Platinum su arıtma cihazı ile birlikte bütün ürünlerimiz sağlıklı ürün sınıfındadır ve özellikle pandemi sebebiyle hijyen hassasiyetimizin olduğu bu günlerde güvenle kullanılabilir. AR-GE Merkezi mühendislerimizden, üretim bantına kadar her arkadaşımın emeğiyle ortaya çıkan Cebilon Platinum, ekonomik fiyatıyla ve kalitesi ile de büyük bir boşluğu dolduracaktır. Yeni ürünümüzle birlikte ürün ve fiyat çeşitliliği adına Cebilon su arıtma ailesinin müşteri nezdinde ciddi karşılık bulacağını düşünüyoruz.