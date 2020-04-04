Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, Twitter sayfasından yapılan paylaşımda alan adlarının yüzde 8'inin zararlı içerik barındırdığı belirtilerek "Zararlı internet siteleri üzerinden oltalama tekniğiyle şahsi bilgiler çalınıyor. Bu sitelere ve kısa mesajla iletilen bağlantılara dikkat edin. Sadece resmî kaynakları takip ederek tedbirinizi alın" ifadeleri kullanıldı.



BDDK DA İKAZ ETTİ

Öte yandan dolandırıcılara karşı bir uyarı da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) geldi. Son günlerde kurumun adının kullanılarak vatandaşların kişisel verileri ve kart bilgilerini ele geçirmeye çalışanların çoğaldığı yönünde ihbar ve şikâyetler aldıklarını açıklayan BDDK "Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini için vatandaşlarımızın benzer bir durumla karşılaşması hâlinde kurumumuzun resmî internet sitesinde yer alan 'iletişim' sekmesi altındaki 'e-Şikâyet' bölümünden (https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/) ekran görüntüsü ve varsa diğer belgeler ile birlikte ihbarda bulunması önem arz etmektedir" denildi. Kurum, ayrıca dolandırıcılık girişimlerine karşı Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulundu.