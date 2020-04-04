İstanbul Kapalıçarışı'da 6,6480 liradan alınan dolar, 6,6500 liradan, 7,2240 liradan alınan euro ise 7,2260 liradan satılıyor. Son kapanışta doların satış fiyatı 6,64 lira, euro ise 7,21 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (4 Nisan güncel dolar ve euro)
04.04.2020 - 08:47 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 6,6500 liradan, euro ise 7,2260 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,son durum,
693725 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/693725.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER