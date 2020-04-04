İstanbul Kapalıçarışı'da 6,6480 liradan alınan dolar, 6,6500 liradan, 7,2240 liradan alınan euro ise 7,2260 liradan satılıyor. Son kapanışta doların satış fiyatı 6,64 lira, euro ise 7,21 liradan satılmıştı.