Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla; kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderilecek. Tek kullanımlık form, online olarak doldurulacak. Bu form ile hak sahibi; ödeme bedellerini sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebilecek. SMS almayanların, 'ALO 170' hattından telefon numaralarını güncellemesi istendi.
PTT'den ödeme kolaylığı
06.04.2020 - 05:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 05:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PTT AŞ, bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir sebeple resmî ikametinde bulunmayan kişilerin; işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni bir uygulamaya gitti.
Etiketler : ptt,ptt ödeme,
694206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/694206.aspx
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