Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla; kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderilecek. Tek kullanımlık form, online olarak doldurulacak. Bu form ile hak sahibi; ödeme bedellerini sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebilecek. SMS almayanların, 'ALO 170' hattından telefon numaralarını güncellemesi istendi.