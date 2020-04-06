Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredileri ödenmeye başladı
06.04.2020 - 11:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Etiketler : Mehmet Muharrem Kasapoğlu,burs,kredi,
694259 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/694259.aspx
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